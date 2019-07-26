النشرة الرياضية.. تصنيف مصر.. وانتقال كهربا.. واستقالة بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 25 يوليو.

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتقدم 9 مراكز عالميًا

حافظ المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والتي شهدت تقدم المنتخب المصري ليصبح ضمن أول 50 منتخب على مستوى العالم.

وفاة المدير التنفيذي الأسبق للأهلي

توفي محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض .

رسميًا.. كهربا ينتقل إلى الدوري البرتغالي

أعلن نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

أول تحرك من الزمالك بعد تعاقد كهربا مع آفيس البرتغالي

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بعدم ارسال البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق ، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

أحمد أحمد يكشف معايير اختيار مدينة نهائي الأبطال والكونفيدرالية

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي عن موقفه من الانتخابات المقبلة للكاف بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار المدن التي ستحتضن نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

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بالمستندات.. اتحاد الكرة يزيد عدد القائمة.. ويضع 7 قواعد لقيد الأجانب وحد أقصى للإعارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قواعد القيد بالنسبة للموسم المقبل 2019-2020، حيث تقرر زيادة القائمة الخاصة بكل ناد إلى 30 لاعبًا، والسماع بقيد لاعب شمال أفريقي كمحلي، ووضع حد أقصى للاعبين المعارين والاستبدال في موسم الانتقالات الشتوية.

مصدر: غزل المحلة يرفض عرض الزمالك المالي لضم إمام عاشور

أخطر مسؤولو نادي غزل المحلة، إدارة الزمالك برفض عرضهم لضم إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق المعار لحرس الحدود، مقابل 7 مليون جنيه.

ريمونتادا قاتلة أمام النرويج.. مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب لليد

خطف المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب فوزًا صعبًا أمام نظيره النرويجي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة العالم.

وست بروميتش يُعلن موعد عودة حجازي.. وطبيب النادي: شارك رغم الإصابة

كشف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن موعد عودة مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي للملاعب من جديد بعد إجراء عملية جراحية في كاحلة قبل ساعات.

أزمة في الجهاز الفني للزمالك.. وأمير عزمي يقرر الرحيل

تغيب أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب.

"كاف" يوضح لمصراوي موعد لقاء الأهلي واطلع برة.. المباراة خارج جنوب السودان

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد لقاء الأهلي المتوج بالدوري المصري واطلع برة بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا تحدد من جانب صاحب الأرض، على أن يقام في الخارج، نظرًا لعمليات التجديد الملعب الرئيسي بالبلاد.