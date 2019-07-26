تصريحات اليوم.. الأموال لا تصنع أبطالاً.. وتجاهل السفارة لمنتخب اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 25 يوليو.

يوسف: الأهلي يتميز بـ"التوازن".. ومباراة الزمالك مهمة "حتى لو ودية"

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر خاض موسم صعب نظرًا للتحديات والاتهامات التي تعرضنا لها ولكننا التزمنا الصمت وابتعدنا عن الدخول في أي مهاترات، لافتًا إلى أن الفريق في النهاية استطاع تحقيق لقب الدوري ويتبقى له مباراة مهمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

طارق سليمان: الشناوي تسلم الراية من الحضري.. ولدينا "بطولة" أمام الزمالك

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق استطاع أن يكون البديل الأمثل للحارس المخضرم عصام الحضري.

رئيس الإنتاج الحربي: نثق في قدرات باسم مرسي رغم سوء التوفيق الذي لازمه

أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي أن الجهاز الفني بقيادة مختار مختار وإدارة النادي العسكري واثقون في قدرات باسم مرسي المنضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق.

إكرامي: الأموال لا تصنع أبطالاً.. ولن أرحل عن الأهلي إلا في حالة واحدة

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أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم في الحصول على الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق الأحمر خلال هذا الموسم.

أيمن أشرف: انتصارات الأهلي في الدوري أثارت "الرعب" للمنافسين

قال أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي، إن انتصارات فريقه خلال مسابقة الدوري وتحديدًا مع بداية الدور الثاني أثارت الرعب عند المنافسين.

سعد سمير: بطولة الدوري ليست الأصعب.. وسأعود خلال 3 أسابيع

اعتبر سعد سمير مدافع النادي الاهلي، أن دوري الموسم الحالي الذي توج بها الفريق الأحمر، ليس أقوى بطولة توج بها الأهلي في تاريخه.

وكيل عبدالشافي يكشف موعد انضمام ظهير أيسر أهلي جدة للزمالك

كشف محمد رضا وكيل أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك التي تمت اليوم الخميس.

منتخب اليد: لم نجد اهتمامًا من مسئولي السفارة المصرية ونسعى لحصد اللقب

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى المربع الذهبي لبطولة العالم للشباب المقامة حالياً بإسبانيا، بعد تغلبه على النرويج بنتيجة 29-27.