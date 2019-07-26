رياضة | مفاجآة.. نجل زيدان يختار اللعب لمنتخب الجزائر بدلًا من فرنسا

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد ونجل المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" يريد اللعب بقميص منتخب الجزائر، والتي تعود لها أصوله وذلك بدلًا من تمثيل منتخب فرنسا، وذلك على عكس ما فعله والده "زيدان" والذي لعب لمنتخب فرنسا ونجح في الحصول على كل البطولات الممكنة مع الديوك.

وذكر التقرير الفرنسي، بأن لوكا زيدان يعرف جيدًا بأن منتخب فرنسا يملك الآن حراس كبار والمنافسة معهم على اللعب بشكل أساسي ستكون صعبة للغاية، وهذا بالإضافة إلى إمتلاك فرنسا لجيل جديد من الحراس الشباب من بينهم ألفونس أريولا وبنجامين ليكومتي، لذا فإن "نجل زيدان" يريد تمثيل منتخب الجزائر في الفترة المقبلة ليصبح جزء من الفريق الذي سيخوض غمار تصفيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

الجدير بالذكر، بأن لوكا زيدان كان قد مثل منتخب فرنسا للشباب في مختلف الأعمار السنية المختلفة، ونجح في التتويج ببطولة أوروبا في عام 2015، ولكن يبدو بأن حارس ريال مدريد الشاب يرغب في تحويل وجهته وتمثيل منتخب محاربي الصحراء.