رياضة | زيدان: تأثرنا بإصابة أسينسيو.. ورودريجيز ليس موضوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: تأثرنا بإصابة أسينسيو.. ورودريجيز ليس موضوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على أنه تأثر كثيراً بالإصابات التي لحقت بالفريق حيثُ أصيب ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وأيضًا فيرلاند ميندي في الفخذ الأيمن.

وقال زيدان، في تصريحات صحفية: "لقد تأثرنا جميعًا بإصابة أسينسيو ونحن قلقون جدًا عليه ونأسف لما حصل له إنها إصابة خطيرة وآمل أن يصبح أقوى".

وتابع حديثه: "الإصابات تزعجني لا ندري إلى متى ستنتهي إصابة مندي دعونا نرى ما اذا كان سيعود بسرعة، لكن سنحاول التنافس ونواصل العمل والتحسن". وأضاف: "إصابة آسينسيو لا تغير أي شيء لقد تأثرنا بالإصابة وسنرى ما سيحدث". Advertisements وانتقل زيدان، للحديث عن الويلزي بيل حيثُ قال: "جاريث بيل معنا سيتدرب مع الفريق وغدًا لدينا مباراة". وكانت تقارير صحفية قد أكدت رحيل بيل إلى الدوري الصين بعدما وصل لطريق مسدود مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد. أما عن خاميس رودريجيز، أوضح زيدان أن هذا موضوع الكولومبي هو موضوع خاص بالنادي وهو موضوعهم، وليس موضوعه "زيزو". ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال صباح يوم غدٍ السبت في تمام الساعة الـ2:06 بتوقيت مدينة القاهرة.

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