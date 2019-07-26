رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 25-7-2019: كاريلو يقترب من الانضمام لقائمة الزعيم الآسيوية.. والجماهير ترفض التفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 25-7-2019: كاريلو يقترب من الانضمام لقائمة الزعيم الآسيوية.. والجماهير ترفض التفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها اقتراب كاريلو من الانضمام لقائمة الزعيم الآسيوية، ورفض التفريط في عموري.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الخميس الموافق 25-7-2019 كالتالي:

كاريلو يقترب من الانضمام لقائمة الزعيم الآسيوية

أصبح النجم الدولي البيروفي "أندري كاريلو" والمنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مرشح بقوة للإنضمام إلى قائمة الفريق في البطولة الآسيوية، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية سعودية صباح اليوم، بأن المدير الفني للفريق الهلالي الروماني رازفان لوشيسكو قد أتخذ قراره بشأن ضم كاريلو للقائمة على حساب واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين بالقائمة في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن الروماني رازفان لوشيسكو يريد ضم "كاريلو" للقائمة بدلًا من البرازيلي المخضرم كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الزعيم.

ويذكر بأن قائمة الهلال الآسيوية تضم الآن 3 لاعبين بجانب كارلوس إدواردو، وهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، المهاجمان، والكوري الجنوبي جانج هيون سو واللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو، ولكن كافة التقارير تشير إلى رغبة المدرب الروماني في إستبعاد البرازيلي إدواردو وإضافة الوافد الجديد لصفوف الهلال "كاريلو".

الجدير بالذكر، بأن نادي الهلال يقيم معسكر الآن في النمسا، إستعدادًا لمواجهة نادي أهلى جدة في دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس المقبل.

جماهير الهلال ترفض التفريط في عموري

Advertisements

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي عدة هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالبت فيها من إدارة النادي السعودي التراجع عن موقفها، بشأن وقف المفاوضات مع النجم الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري".

وكانت هاشتاجات هاشتاج الوليد_مطلبنا_عموري، وكذلك هاشتاج بن_نافل_وافق، هي الأكثر إنتشارًا بين جماهير الزعيم خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، وعرب خلالها عدد كبير من جماهير الهلال عن رغبته الشديدة في عودة عموري لصفوف الهلال من جديد قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

ويذكر بأن نادي الهلال السعودي كان قد أعلن في بيان رسمي له في وقت سابق من هذا الشهر، عن وقف المفاوضات بصورة نهائية مع اللاعب "عمر عبد الرحمن عموري"، وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في المطالب المادية ورفضه العروض المقدمة من الإدارة لتجديد العقد.

الهلال يسعى لتوجيه صفعة قوية لنادي الاتحاد

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى سعي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لضم صفقة من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت صحيفة "الكبار" السعودية أن لوشيسكو يخطط للتعاقد مع المهاجم الدولي الصربي ألكسندر بريجوفيتش نجم خط هجوم اتحاد جدة.

ويعمل الروماني على إغراء المحترف الصربي والذي يعرف قدراته جيداً، حيث تولى تدريبه في باوك اليوناني، قبل انتقاله للدوري السعودي.

وانضم بريجوفيتش إلى صفوف الاتحاد في شتاء 2019 للاتحاد قادماً من باوك اليوناني، وشارك في 14 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.