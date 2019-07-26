كريستيانو رونالدو يحتفل ببراءته من تهمة الاغتصاب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت أسرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد قرار الإدعاء الأمريكي إسقاط اتهامات الاغتصاب ضد اللاعب.
أسرة أفضل لاعب في العالم لخمس مرات، عبرت عن فرحتها بطريفتها الخاصة وعن طريق المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد القرار الذي طال انتظاره منذ عدة شهور.
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، نشرت صورة لها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “شخص يعرف صفاء أطفاله”، وذلك في إشارة إلى سعادتها الغامرة بالقرار الأخير بشأن ابنها رونالدو.
أما شقيقة رونالدو، إيلما، فقد عبرت عن سعادتها البالغة بعد إسقاط اتهامات الاغتصاب عن أخيها، وقالت على حسابها الخاص في “إنستجرام”: إن “عدالة الله تأخذ وقتاً لكنها تأتي”.
يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، كان يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، والتي اتهمته بأنه اغتصبها في فندق بمدينة لاس فيجاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2009، عندما كان وقتها لاعبا في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما ظل اللاعب ينفي بشدة هذه الاتهامات.
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