انت الان تتابع للمرة الثانية على التوالي..السعودية تستضيف "السوبر الإيطالي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي "سيريا أي"، أن السعودية ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو.
وستحتضن السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافت جدة مباراة السوبر الموسم الماضي، بين يوفنتوس وميلان.
وقال المدير التنفيذي للدوري، لويجي دي سييرفو: "لدينا عقد مع السعودية لإقامة 3 نسخ من كأس السوبر هناك"، ما يعني أن بطولة الموسم المقبل ستستضيفها السعودية مجددا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في منتصف الموسم، بين بطل الدوري، يوفنتوس، وبطل الكأس، لاتسيو، وفق ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".
وشهدت مباراة كأس السوبر للموسم الماضي، والتي أقيمت على استاد الجوهرة في جدة مطلع العام الجاري، إقبالا جماهيريا كبيرا، تجاوز الـ60 ألف متفرج.
وعلى خطى إيطاليا، قررت إسبانيا إقامة "بطولة كأس السوبر" مطلع العام المقبل في الهند، بينما قررت فرنسا إقامة مباراة كأس السوبر في الصين.
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