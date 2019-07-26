انت الان تتابع رونالدو يوجه رسالة لأسينسيو بعد الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على تقديم الدعم لزميله السابق في ريال مدريد، ماركو أسينسيو، الذي تعرض لإصابة خطيرة قد تبعده عن الموسم القادم بشكل كامل.

وبمجرد إعلان نادي ريال مدريد إصابة نجمه أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، نشر رونالدو رسالة عبر حسابه في "إنستغرام"، يدعم فيها النجم الإسباني الشاب في محنته.

ونشر رونالدو صورة له مع زميله السابق أسينسيو في ريال مدريد، وعلق عليها " كن قويا يا صديقي، وتعافى سريعا".

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ولعب رونالدو برفقة أسينسيو في موسمين بين 2016 و2018، حققا خلالها لقبي دوري أبطال أوروبا، وكونا ثنائيا متجانسا في خط الهجوم.

وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعرض جناحه الدولي ماركو أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة"، دون أن يحدد مدة غياب أسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 9 أشهر.