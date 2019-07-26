الان تتابع اللاعب مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بالسكاكين على يد مجهولين في لندن (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض اللاعب الألماني مسعود أوزيل، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لهجوم مسلح بالسكاكين، اليوم، بالعاصمة البريطانية لندن. ووثقت كاميرا مراقبة وجود أوزيل رفقة زوجته وعائلة اللاعب البوسني زميله بالفريق سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار. Advertisements

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