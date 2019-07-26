الامارات | غرافيك.. العين فقد لقبه لكنه حصل على بطاقة التأهل لـ «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. العين فقد لقبه لكنه حصل على بطاقة التأهل لـ «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق العين موسمه بعد أن حل بالمركز الرابع، ليحصل على على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل، وخلال مشواره في الدوري مر «الزعيم» بالعديد من المطبات التي أدت إلى تراجعه من المركز الثاني إلى الرابع، من بينها عامل الإرهاق نظراً إلى مشاركته في سبع بطولات محلية وخارجية، من بينها كأس العالم للأندية.

كما تأثر الفريق بصورة كبيرة برحيل مدربه الكرواتي، زوران ماميتش، قبل انطلاقة الدور الثاني من الدوري، بجانب انتقال لاعب الوسط، المهاجم المصري حسين الشحات بينما تسبب عدم تجديد عقود أكثر من ثمانية لاعبين في تراجع مستواهم الفني بصورة ملحوظة، ليؤدي ذلك إلى فقدان الفريق للقبه، لكن عزاءه هو حصوله على بطاقة التأهل الآسيوية بعد منافسة قوية مع الجزيرة.

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