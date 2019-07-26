الامارات | مفكرة اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكأس الدولية للأبطال ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 3:30 الدوري البلجيكي جينك - كورتراييك 22:30 الدوري الأرجنتيني Advertisements راسينغ كلوب - يونيون 4:00 الدوري المكسيكي موناركاس - غوادالاخارا 4:00 نهائي كأس العراق الكهرباء - الزوراء 20:00 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.