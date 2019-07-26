الامارات | أحمد عبدالله.. يستعيد شبابه في النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله.. يستعيد شبابه في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي العين صوراً لمهاجم العين التاريخي، مساعد مدرب الفريق حالياً، أحمد عبدالله، الشهير بـ«الغزال الأسمر»، وهو يقوم ببعض الحركات الاستعراضية بالكرة، قبل انطلاقة إحدى الحصص التدريبية خلال معسكر الفريق في النمسا، ويبدو أنه لايزال يحتفظ ببعض اللمحات الفنية التي لطالما ألهب بها حماس «العيناوية» لسنوات قبل الاعتزال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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