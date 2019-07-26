الامارات | الغاني أيوو يتعاقد مع كريستال بالاس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تعاقده نهائياً مع المهاجم الدولي الغاني، جوردان أيوو، من سوانسي سيتي الويلزي، بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام، بعدما لعب في صفوفه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة.
وبلغت قيمة الصفقة، بحسب وسائل إعلام بريطانية، 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون يورو).
وعبر أيوو، نجل النجم عبيدي بيليه، والشقيق الأصغر لأندريه مهاجم سوانسي سيتي، عن سعادته بالبقاء في صفوف كريستال بالاس، بالقول على موقع النادي «أنا سعيد جداً، لقد استمتعت كثيراً الموسم المنصرم».
وخاض أيوو (27 عاماً) الذي تدرج في صفوف مرسيليا الفرنسي، مع منتخب بلاده، كأس أمم إفريقيا التي أقيمت أخيراً في مصر وسجل هدفين، علماً بأن مغامرة غانا انتهت في الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام تونس بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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