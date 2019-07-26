الامارات | صومائيل روزا.. يظهر بقميص تشانبوك الكوري

شكرا لقرائتكم خبر عن صومائيل روزا.. يظهر بقميص تشانبوك الكوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص محترف نادي النصر، البرازيلي صومائيل روزا، على وضع صورة شخصية له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يرتدي قميص نادي تشانبوك هيونداي الكوري الجنوبي، مؤكداً بذلك انتقاله للعب في الدوري الكوري. يذكر أن روزا سبق له اللعب في دوري الخليج العربي مع أندية حتا والنصر والفجيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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