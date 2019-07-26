الامارات | البرازيل ثانيةً.. والجزائر تصعد 28 مركزاً في تصنيف «فيفا»

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ثانيةً.. والجزائر تصعد 28 مركزاً في تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجعت فرنسا بطلة العالم إلى المركز الثالث في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، وخسرت مركزها للبرازيل المتوجة بلقب كوبا أميركا.
واحتفظت بلجيكا بالصدارة مع 1746 نقطة، بفارق 20 نقطة فقط عن البرازيل (1726) فيما تجمد رصيد فرنسا عند 1718 نقطة.
وضمن الـ10 الأوائل، ارتقت الأوروغواي ثلاثة مراكز وأصبحت خامسة، وكولومبيا خمسة وأصبحت ثامنة.
وحققت الجزائر، المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، قفزة كبيرة بلغت 28 مركزا لتصبح في المركز الـ40 والرابع إفريقياً، خلف وصيفتها السنغال (20) وتونس (29) التي تراجعت اربعة مراكز ونيجيريا (33). كما تقدم المغرب (41) ستة مراكز ومصر (49) تسعة مراكز.
آسيوياً، حافظت إيران (23) على صدارتها رغم نزولها ثلاثة مراكز، متفوقة على اليابان (33)، وكوريا الجنوبية (37) وأستراليا (46).
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