الامارات | نادي الشارقة للسيارات القديمة يوزّع المناصب الإدارية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة اجتماعه الأول برئاسة د.علي أحمد أبوالزود، وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء: محمد بطي الهاجري «نائباً للرئيس» وأحمد سيف بن حنظل «رئيساً للجنة الشؤون الإدارية والمالية»، وأحمد محمد السوقي «رئيساً للجنة الشؤون الفنية والتخصصية»، وعبدالله حسين آل علي «رئيساً للجنة شؤون العلاقات العامة والإعلام وإسعاد المتعاملين»، وفيصل جمعة الحوسني «رئيساً للجنة شؤون التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي». وناقش المجلس بحضور مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، سعيد محمد بن عاشور، أبرز التحديات التي تواجه سير عمل النادي، بهدف تحديد المشروعات المستقبلية المناسبة، ونفذ خلاله المجلس زيارة ميدانية على المرافق التابعة لنادي الشارقة للسيارات القديمة بهدف الاطلاع على سير العمل. من جهة أخرى، استقبلت ادارة النادي وفداً من مجلس الشارقة الرياضي يترأسه عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الذي عرض خلال اللقاء الرؤية المستقبلية لمجلس الشارقة الرياضي، داعياً ادارة النادي الى مواءمة خطته المستقبلية لها، ومتمنياً لأعضائه التوفيق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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