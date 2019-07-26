الامارات | حسن زهران.. يُجري عملية جراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران.. يُجري عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع مدافع عجمان، حسن زهران، أول من أمس، لعملية جراحية في أحد مستشفيات الدولة، إذ من المقرر أن يغيب اللاعب عن فريقه حتى أكتوبر المقبل. وكان زهران قد سافر إلى برشلونة، الأسبوع الماضي، وأكد الطبيب الإسباني، رامون كوجات، أنه بحاجة إلى التدخل الجراحي. وقال زهران لـ«الإمارات اليوم» إنه فضّل إجراء العملية في الإمارات بعد استشارة الطبيب الإسباني الذي أيد تلك الخطوة، وقد تمت العملية بنجاح. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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