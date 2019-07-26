شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة تطهير في الزمالك بعد فقدان الدرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر فقدان الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك درع بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بركان الغضب داخل أروقة النادى ويستعد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لثورة تطهير شاملة بالجهاز الفنى ولاعبى الفريق وإجراء عملية إحلال وتجديد بصفوف الفريق لبناء فريق جاهز للمنافسة الحقيقية فى الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى استقر على رحيل عدد من اللاعبين بشكل رسمى بعد مباراة القمة أمام الأهلى على راسهم محمد إبراهيم الذى تسبب فى تعثر الفريق أمام الجونة بإهداره فرصتين محققتين أمام المرمى الخالى من حارسه كانت كفيلة بالإبقاء على آمال الأبيض فى المنافسة حتى مباراة القمة المقبلة، بالإضافة لرحيل الثنائى إبراهيم حسن وحازم إمام وحميد أحداد الذى تمت إعارته للرجاء المغربى رسميا لمدة موسم.

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من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس النادى استياءه وحزنه من اللاعبين والجهاز الفنى الحالى والسابق وحملهم مسؤولية ضياع الدورى بسبب عندهم وإصرارهم على لاعبين مقصرين لا يصلحون للعب فى الزمالك، مؤكدا أنه سينتظر لمباراة القمة وبعدها سيكون الحساب عسيرا للجميع.

يأتى هذا فيما بدأت إدارة الكرة فى البحث عن مدير فنى جديد قد يكون أجنبيا خلفا لخالد جلال بعد فشل جهازه فى مهمة الإنقاذ الراهنة بعد حسم الأهلى الدورى رسميا بأقدام لاعبى الزمالك الذين أهدوا الدرع للمنافس.

فى سياق متصل، يدرس مجلس الإدارة وإدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور، إعلان قرار رسمى خلال ساعات بإقالة الثنائى أمير عزمى مدرب الفريق وأيمن حفاظ المنسق العام بعد أزمتهما ومشادتهما الكلامية فى فندق الإقامة قبل مباراة الإسماعيلى مما اضطر المشرف على الكرة لعدم السماح لهما بالتواجد على مقاعد البدلاء فى مواجهة الدراويش على خلفية الأزمة.