شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفض الجزائري حمزاوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف، فى الترتيب لخوض مباريات ودية على هامش معسكر إعداده بأفريكانو، استعداداً لمنافسات الموسم الكروى الجديد، حيث تلقى النادى عرضا من نادى جدة السعودى الذى يشارك بدورى محمد بن سلمان، والذى يقيم حاليا معسكرا بالقاهرة لمدة أسبوعين لإقامة مباراة ودية مع زعيم الثغر.
وعلى الصعيد الفنى، اكتنف الغموض موقف لاعبى الفريق الإفريقيين بناهينى وويلسون لعدم الانتظام فى فترة إعداد الفريق. وكان طلعت يوسف قد أبدى تحفظه على مستوى اللاعب الجزائرى المرشح للانضمام للفريق عكاشة حمزاوى، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائرى السابق، بسبب المقابل المادى الكبير.
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