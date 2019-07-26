شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدي وشطة يتقدمان جنازة محمود علام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شُيعت الخميس جنازة اللواء محمود علام، المدير التنفيذى السابق للنادى الأهلى، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وتم دفنه بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.حضر الجنازة حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق، وعبدالمنعم مصطفى «شطة»، لاعب الأهلى السابق، ومحرم الراغب، مدير عام النادى الأسبق، بجانب أصدقائه وأفراد عائلته.

كان علام قد شغل منصب المدير التنفيذى للنادى الأهلى مرتين، الأولى في عهد حسن حمدي، الرئيس الأسبق، والثانية في عهد المهندس محمود طاهر، رئيس النادى السابق.ونعى مجلس إدارة النادى الأهلى الراحل في بيان نُشر على موقع النادى الرسمي.