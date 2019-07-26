شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد أمريكا الجنوبية يعاقب ميسي بالإيقاف والغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مباراة واحدة وغرمه 1500 دولار أمريكى، لطرده ضد تشيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كوبا أمريكا الاخيرة.

وأشار الاتحاد القارى فى بيان الثلاثاء الماضى إلى أن لجنة الانضباط قررت إيقاف ميسى «مباراة واحدة تلقائيا» دون إمكانية استئناف القرار من قبل الاتحاد الأرجنتينى.

وسيحرم هذا الإيقاف نجم برشلونة الإسبانى من خوض أول مباراة رسمية لبلاده ضمن تصفيات مونديال 2022 والمقررة فى مارس 2020.

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وكان ميسى قد طرد فى 6 يوليو الجارى لاشتباكه مع التشيلى جارى ميديل الذى طرد معه أيضا، لكن اللاعب الموهوب بدا وهو يحاول إبعاد ميديل عنه دون الاعتداء عليه. وكان الطرد الثانى فقط فى مسيرة النجم البالغ 32 عاما.

وحلت الأرجنتين ثالثة فى البطولة بفوزها على تشيلى 2-1.

لكن الاتحاد القارى لم يتخذ أى قرار بشأن الهجوم النارى لميسى على التحكيم فى القارة بعدما اتهمه بالفساد والانحياز للبرازيل المضيفة التى أحرزت اللقب.

ورأى ميسى أن منتخب بلاده تعرض لظلم فى خسارة نصف النهائى ضد البرازيل «سئمت الحديث عن الهراء فى هذه النسخة من كوبا (أمريكا)»، موضحا «البرازيل كانت البلد المضيف وهم يديرون الكثير فى (كونميبول) هذه الأيام، مما يجعل الأمر معقدا» على المنتخبات الأخرى، متحدثا عن فساد فى الكرة الأمريكية الجنوبية.

كما عاقب كونميبول رئيس الاتحاد الأرجنتينى كلاوديو تابيا لانتقاده التحكيم ساحبا ثقته منه كممثل مؤقت للقارة فى مجس الاتحاد الدولى فيفا.