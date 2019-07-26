أستون فيلا يتعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع البرازيلي دوجلاس لويز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل مبلغ مالي لم يتم كشف النقاب عنه.

ولم يكشف أستون فيلا، الذي عاد للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عن مدة التعاقد مع لويز /21 عاما/، الذي انضم لسيتي قادما من فريق فاسكو دا جاما البرازيلي عام 2017، لكنه لم يشارك مطلقا مع فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.

وقضى لويز الموسمين الماضيين معارا لفريق جيرونا الإسباني، حيث يعد اللاعب العاشر الذي ينضم لأستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي أنفق خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.

وكان أستون فيلا قد أعلن يوم الأربعاء عن التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قادمًا من قاسم باشا التركي.