كرواتيا توقف مغامرة شباب تونس في مونديال اليد

توقفت مغامرة منتخب تونس لكرة اليد، في بطولة العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بعدما خسر مساء اليوم الخميس، في الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بنتيجة 24 - 27.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح كرواتيا بنتيجة 13 - 9.

وسيركن منتخب تونس غدا إلى الراحة قبل أن يشرع في خوض المقابلات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن، وستكون البداية يوم السبت القادم أمام سلوفينيا.

وكان منتخب مصر، قد نجح في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للشباب، بعد الفوز 29-27، على نظيره النرويجي في دور الثمانية.