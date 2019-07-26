شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يدعم مركز شباب كفر طهرمس بـ "صالة جيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت اليوم الخميس، صالة جيم لمركز شباب كفر طهرمس بعدما وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على طلب الزميل محمد كارم الصحفي بجريدة فيتو وكان الزميل محمد كارم تقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لدعم مركز شباب كفر طهرمس ,تزويد مركز الشباب بصالة جيم والأثاث اللازم والمستلزمات الرياضية اللازمة ومن جانبة وجه «كارم» الشكر لرمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على استجابته السريعة لتزويد مركز الشباب بصالة جيم لخدمة شباب المنطقة. Advertisements لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على طلب الزميل محمد كارم الصحفي بجريدة فيتو وكان الزميل محمد كارم تقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لدعم مركز شباب كفر طهرمس ,تزويد مركز الشباب بصالة جيم والأثاث اللازم والمستلزمات الرياضية اللازمة ومن جانبة وجه «كارم» الشكر لرمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على استجابته السريعة لتزويد مركز الشباب بصالة جيم لخدمة شباب المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يدعم مركز شباب كفر طهرمس بـ "صالة جيم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.