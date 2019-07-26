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وزير الرياضة يدعم مركز شباب كفر طهرمس بـ "صالة جيم"...

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جدة - عمرو شويل وصلت اليوم الخميس، صالة جيم لمركز شباب كفر طهرمس بعدما وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على طلب الزميل محمد كارم الصحفي بجريدة فيتو

وكان الزميل محمد كارم تقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لدعم مركز شباب كفر طهرمس ,تزويد مركز الشباب بصالة جيم والأثاث اللازم والمستلزمات اللازمة

ومن جانبة وجه «كارم» الشكر لرمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على استجابته السريعة لتزويد مركز الشباب بصالة جيم لخدمة شباب المنطقة.

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 لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على طلب الزميل محمد كارم الصحفي بجريدة فيتو

وكان الزميل محمد كارم تقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لدعم مركز شباب كفر طهرمس ,تزويد مركز الشباب بصالة جيم والأثاث اللازم والمستلزمات الرياضية اللازمة

ومن جانبة وجه «كارم» الشكر لرمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة على استجابته السريعة لتزويد مركز الشباب بصالة جيم لخدمة شباب المنطقة.

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