5 ماكينات تهديف أفريقية فى دائرة صفقات الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يكثف النادى الأهلى من مفاوضاته خلال الفترة الحالية لتدعيم الخط الأمامى بمهاجمين سوبر للتعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية. ويضع مسئولو التعاقدات فى النادى الأهلى 5 لاعبين للحصول على خدماتهم وهما الجزائريان يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى وبغداد بونجاح مهاجم السد القطرى ومهاجم مازيمبى الكونغولى جاكسون ماليكا وخاما بيليات لاعب كايزر تشفيز والزامبى تشونجا.

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