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شكرا لقرائتكم من يغادر الأهلي بالميركاتو ؟ .. هذا الخماسى يثير الخلافات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يثير بعض اللاعبين الخلاف داخل أسوار النادى الأهلى بشأن استمرارهم داخل القلعة الحمراء أو رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبات الأهلى مجبرا عن التخلى عن بعض لاعبيه سواء على سبيل الإعارة أو البيع أول الرحيل المجانى بعد اللائحة لتى أعلنت عنها إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والخاصة بشروط القيد بتحديد عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل ناد كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع أسم اللاعب المعار من القائمة النهائية وإلغاء قوائم الانتظار، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا.
وبات مصيرا خماسى الاهلى وههما أحمد الشيخ وأحمد حمودى وعلى لطفى وحسام عاشور وجونيور آجاى مهددا حيث هناك بعض الخلافات فى وجهات النظر بين لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل والجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى حول من يرحل عن القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.
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