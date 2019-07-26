شكرا لقرائتكم 9 ملايين جنيه قيمة انتقال حارس بتروجت للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" القيمة المادية التى تكبدتها خزينة نادى الزمالك نظير شراء محمد صبحى، حارس مرمى بتروجت والمنتخب الأولمبى.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن النادى البترولى حصل على 9 ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن حارسه للزمالك.

وتسلم مسئولو الزمالك، الاستغناء الخاص بمحمد صبحى حارس بتروجت، بشكل رسمى، خلال الساعات الأخيرة، بعد المفاوضات المكثفة التى تمت من أجل إنهاء الصفقة.

Advertisements

ووفقا لنفس المصدر فإنه إذا تم الانتهاء من إجراءات الصفقة وأصبح الحارس بشكل رسمى ضمن صفوف الفريق الأبيض وسيتم قيده فى قائمة الموسم الجديد.

وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الفترة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي البترولي لضم الحارس والتى تمت بعد الاتفاق بشكل نهائى على انتقال الحارس إلى الزمالك.