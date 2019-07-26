شكرا لقرائتكم الزوراء يسعى لإنقاذ موسمه.. والكهرباء لدخول التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتضن ملعب الشعب الدولي ببغداد يوم الجمعة نهائي مسابقة كأس العراق لكرة القدم بين الزوراء والكهرباء.

ولا يريد حكيم شاكر، المدير الفني للزوراء، بديلا غير الفوز كي لا يخرج فريقه هذا الموسم بلا أي لقب بعد أن بنى آماله العريضة على التتويج في مسابقة كأس العراق، خاصة بعد ضياع لقب الدوري العراقي.

وبات نادي الكهرباء على مسافة خطوة واحدة لدخول التاريخ المحلي من أوسع أبوابه، إذ يعزو لاعبوه تاأقهم هذا الموسم لاستقرار النادي فنيا ودعم إدارته ماديا ومعنويا ونفسيا من قبل وزارة الكهرباء في البلاد.

يشار إلى أن الكهرباء تأهل إلى نهائي كأس العراق بفوزه على فريق الطلبة بنتيجة 3-0 فيما وصل الزوراء للنهائي على حساب القوة الجوية بالفوز عليه 4-1.

فريقا الكهرباء والزوراء يلتقيان للمرة الأولى في بطولة كأس العراق فيما سبق لهما أن تواجها في منافسات الدوري في 22 مبارة فاز الزوراء بـ15 منها وتعادلا في 5 وانتصر الكهرباء في مباراتين آخرهما في إياب من الدوري العراقي الحالي.