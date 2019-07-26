شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات في المجموعة الأولى بتصفيات كأس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُحبت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة تصفيات بطولة آسيا لكرة الصالات المقررة في تركمانستان 2020، حيث جاء منتخب الإمارات الوطني لكرة الصالات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق والبحرين وفلسطين والكويت، وذلك عن منطقة غرب آسيا.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني خلال التصفيات، كما يتأهل صاحب المركز الثاني في مجموعات مناطق غرب آسيا والوسط والجنوب. ويتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في مجموعتي غرب آسيا لتحديد الفريق الخامس المتأهل عن المنطقة.
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