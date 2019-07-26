شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أمسيات لكرنفال كأس دبي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي لسباقات الخيل، عن برنامج كرنفال كأس دبي العالمي 2020 الذي سيحتضنه مضمار ميدان على مدار 10 أسابيع تتضمن 9 أمسيات متتالية أيام الخميس بدءاً من 2 يناير/ كانون الثاني إلى 27 فبراير/ شباط القادم، قبل أن يبلغ الحدث ذروته في أمسية سوبر ساترداي الموافق 7 مارس/آذار، الذي يعتبر بمثابة نسخة تحضيرية لكأس دبي العالمي، السباق الأغنى في العالم الذي تصل مجموع جوائزه المالية إلى 35 مليون دولار أمريكي، ويضم سبعة سباقات تحضيرية على ذات المضمار والمسافة لسباقات مناظرة في أمسية كأس العالم.
كما كشف النادي عن أن مجموع الجوائز المالية للأمسيات العشر لكرنفال كأس دبي العالمي ستبلغ 12.74 مليون دولار.
النسخة التاريخية رقم (25) من أمسية كأس دبي العالمي ستقام بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء كرنفال كأس دبي العالمي، أي في 28 مارس/آذار المقبل، وسيكون مسك ختامها كأس دبي العالمي (الفئة الأولى)، السباق الأغنى في العالم، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات.
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