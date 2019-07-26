شكرا لقرائتكم خبر عن دينامو موسكو يضم نجيي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دينامو موسكو الروسي لكرة القدم، ضم المهاجم الكاميروني كلينتون نجيي، الذي لم يعد ضمن خطط مرسيليا الفرنسي.
وكتب النادي الروسي في حسابه على موقع تويتر «كلينتون نجيي في دينامو!!، وقّع مهاجم منتخب الكاميرون عقداً مع نادينا لأربع سنوات».
وأضاف النادي أن اللاعب سيحمل الرقم 9، لكنه لم يفصح عن تفاصيل الصفقة.
ونشأ نجيي البالغ 25 عاماً مع ليون الفرنسي، حيث سجل له 7 أهداف في 30 مباراة، ثم انضم إلى مرسيليا بعد مشوار غير ناجح مع توتنهام الإنجليزي، حيث عكرت مسيرته الإصابات وانتهت بعد 14 مباراة فقط مع الفريق اللندني.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة انتقال نجيي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا 2017، بلغت 5,5 مليون يورو.
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