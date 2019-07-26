شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خلفان ينضم ل «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد الشارقة بطل دوري الخليج العربي مع المهاجم محمد خلفان قادماً من الفجيرة بعقد لمدة موسمين، وسيلتحق اللاعب بالمعسكر الخارجي ل«الملك» اليوم الجمعة. ويعد خلفان من المهاجمين المميزين، وهو برز بشكل لافت في صفوف الفجيرة في الموسمين الأخيرين.

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