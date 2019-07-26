حميد: تقرير ريجيكامب اختار الانتدابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

سيطرت الأجواء الحماسية على التدريبات التي يُجريها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل في معسكره الخارجي، الذي يقام حالياً على ملاعب مدينة كابرون في النمسا، التي تشهد المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى 18 أغسطس/‏آب المقبل.

وكشف خميس إسماعيل لاعب خط وسط «الإمبراطور» من داخل معسكر الوصل، أن الأجواء ساخنة جداً حالياً في مدينة كابرون، وقال: «نتمنى أن تنخفض دراجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة أننا نخوض هذه الأيام تدريبات قوية، والحماس موجود بين اللاعبين والكل يريد أن يُثبت جدارته للدخول إلى التشكيلة الأساسية».

من جانبه، أكد زميله المدافع عبد الرحمن علي، أنهم يتطلعون إلى تقديم موسم جيد بعد الموسم السابق الذي لم يقدموا فيه ما يُرضي الطموحات، مما يجعله موسماً للنسيان. وقال إنهم يعيشون لحظات طيبة في المعسكر والتدريبات تجري في أجواء قريبة من تلك الموجودة في الإمارات، لافتاً إلى أن ذلك سيكون جيداً بالنسبة لهم للتأقلم سريعاً بعد العودة، وحتى يكونوا في كامل الجاهزية.

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وفي الجانب الآخر، امتدح حميد يوسف، عضو مجلس الإدارة، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل في حديث لقناة الشارقة الرياضية، المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، واصفاً إياه بالمدرب الجيد وصاحب التجربة الناجحة في مسيرته التدريبية، معتبراً أنه كان ضمن أفضل ثلاثة مدربين في الموسم قبل الماضي بدوري الخليج العربي، مع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادي العين، والأرجنتيني ردولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، الذي كان يقود تدريب الوصل وقتها.

وأوضح أن المدرب الروماني قدم إلى الوصل في الموسم الماضي، ووجد حالة الفريق غير جيدة من الناحية النفسية، وكان هناك تراجع في مستوى اللاعبين بسبب الإصابات وسوء النتائج في الدوري، لافتاً إلى أن حال الفريق سيتغير إلى الأفضل في الموسم الجديد، بعد الصفقات الجديدة التي تم اختيارها بطريقة نوعية، معتبراً أن ضم لاعب بمواصفات حبوش صالح، كان «ضربة معلم».

وقال: «اعتمدنا في تنظيم الفريق للفترة المقبلة على ما جاء في تقرير المدرب ريجيكامب، والمتعلق بالانتدابات. فهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين غادرت الفريق، البعض منهم انتهت عقودهم ولم يتم الاتفاق على التجديد، كما تم تصعيد 6 لاعبين 4 منهم يلعبون في المنتخب الأولمبي. ونتطلع إلى أن يكون مستقبلهم جيداً، وهي فرصة كذلك لأبناء النادي حتى يوجدوا بقوة في محك الدوري والمسابقات الأخرى المختلفة».

وأشار حميد يوسف إلى أن بطولة دوري الخليج العربي تظل من أهم البطولات التي تجتهد الأندية للفوز بلقبها، مؤكداً أن الوصل سيعمل للمحافظة على الخبرة التي اكتسبها من المشاركة في البطولة العربية في الموسم الماضي، والتي تحمل اسم كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال. وقال: «الوصل قدم مستوى جيداً في النسخة الماضية التي كانت تحمل اسم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، خاصة أن فريقنا واجه 3 من الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والأهلي السعوديين، والأهلي المصري».

على خط آخر، أكد الإكوادوري فيرناندو جايبور لاعب الوصل الجديد المعار من نادي إندبندينتي الأرجنتيني، سرعة تأقلمه في دبي بفضل الاهتمام الكبير الذي وجده في الإمارات، مبيناً أنه لم يكن يتوقع أن يجد مثل هذا الاستقبال الكبير، لدرجة أنه تكيف مع لاعبي الوصل بعد ثلاثة أيام فقط من وصوله إلى دبي.