«لاماسيا» تنزف الموهوبين بسبب المال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة الإسباني، إلى منجم للفرق الأوروبية، فالجميع يريد قضمة من كعكة برشلونة المستقبلية، ليواصل النادي الكتالوني نزيف الموهوبين بسبب إغراءات المال.

وألقت الصحف الكتالونية باللائمة على وكيل الأعمال مينو رايولا في رحيل تشافي سيمونز، موهوب أكاديمية لاماسيا، صوب باريس سان جيرمان، وكتبت: «كل شيء تغير في 3 سبتمبر/أيلول الماضي عندما رصدت الكاميرات وكيل الأعمال مينو رايولا في ملعب سيداد ديبورتيفا، خوان جامبر، وهو يتكفل بتوصيل تشافي سيمونز للتدريبات بسيارته.

في ذلك اليوم أدرك برشلونة أن رايولا سيلعب بعقل الصغير كما فعل عندما رجح كفة دي ليخت لنادي يوفنتوس، وأنه لن يسبب سوى المشاكل للنادي، وبالفعل حدث ما توقعه برشلونة». وختم التقرير: «من الأفضل لبرشلونة ألا يرى رايولا كثيراً».

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واعتبرت الصحف رحيل سيمونز أقل ألماً من رحيل موهوب لاماسيا الآخر، ماتيو موري صوب بوروسيا دورتموند الألماني، بعد انهيار مفاوضات تمديد بقائه في الشتاء. وموري ليس الكتالوني الوحيد الذي توجه شمال القارة الأوروبية، بل أيضاً سيرجيو جوميز الذي حصل عليه دورتموند أيضاً، وحالهما مثل حال إيريك جارسيا وأدريان بارنابي اللذين خطفهما مانشستر سيتي من الأكاديمية، ليسيرا على خطى داني أولمو المنتقل لدينامو زغرب، والذي تألق في منتخب إسبانيا دون ال 21 عاماً، ليجذب أنظار الفرق ومن بينها برشلونة نفسه.

وواسى برشلونة مشجعيه ببقاء خورخي ألاستوي (مواليد 2003) الأصغر من سيمونز ببضعة أسابيع؛ إذ جدد لاعب الوسط عقده للمواسم الثلاثة المقبلة وهو كابتن فريق الناشئة العام الماضي.

ورفض ألاستوي عروضاً من إنجلترا وفرنسا، وقد وصل لاماسيا قادماً من أكاديمية سرقسطة قبل 3 سنوات.

ريكي بويج (19 عاماً) أيضاً، يركز على العمل في برشلونة على الرغم من تلقيه عرضاً من أيقونته تشافي مدرب السد القطري حالياً.