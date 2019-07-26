إنشاء صالة رياضية في مقر نادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم نادي الشارقة الرياضي، ممثلاً في شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، اتفاقية نوعية مع شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، حيث سيتم إنشاء صالة رياضية بمقر النادي.

حضر مراسم التوقيع إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وسعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس المركز الإعلامي للنادي، ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وطارق آل صالح عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، ومن شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقيري رئيس مجلس الإدارة.

وقال إبراهيم الجروان إن العقد الاستثماري مع شركة لجام للرياضة يقضي بإنشاء صالة رياضية حديثة المستوى للياقة البدنية، وذلك على مساحة 6 آلاف متر مربع في مقر النادي بمنطقة الحزانة، وتتميز الصالة بأنها تقدم خدماتها للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق أعلى مستوى الجودة.

ولفت بأن الشراكة تأتي لتعزز من الدور الذي تقوم به شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، في إطار دورها المهم في تنمية الموارد المالية للنادي ومواصلة تحقيق الطفرات المدروسة والمنهجية. وأشار علي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، إلى أن الشركة حرصت على توثيق علاقتها مع نادي الشارقة الرياضي بوصفه أحد قلاع الرياضة في الدولة والحاصل على لقب الدوري مؤخراً وأن البيئة الاستثمارية في النادي بشكل خاص وفي إمارة الشارقة بشكل عام تعزز من نجاح المشروع الاستثماري الجديد في إنشاء الصالة الرياضية على أرقى المستويات وأفضلها.