كلوب يستبعد عودة كوتينيو إلى ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عودة البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف الفريق مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة «آي إس بي إن»: «هذا غير ممكن فقط. كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- ولكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة».

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مطلع عام 2018 مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو.