وزن «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجمعة إجراءات الوزن الرسمية للجولة الثانية من النسخة الخامسة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة أوتا جيمناستيك في العاصمة اليابانية «طوكيو» يومي غد السبت وبعد غد الأحد بمشاركة لاعبين من أكثر من 35 دولة من مختلف قارات العالم.

وكانت وفود أندية الإمارات المشاركة في البطولة قد وصلت اعتباراً من أمس، وأكد 13 نادياً وأكاديمية مشاركتهم في تلك البطولة بواقع 121 لاعباً ولاعبة من أبناء الإمارات، وذلك في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود لمختلف الأوزان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار اليومين الأخيرين بدأت بزيارة الصالة نفسها التي ستستضيف الحدث، والاطمئنان على تجهيزاتها بالتعاون مع الشريك المحلي، ثم التقى طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ورودريجو فاليريو السكرتير الفني مع ممثلين من المكتب الخاص لحاكمة طوكيو يوريكي كويكي التي أكدت حضورها منافسات اليوم الأول.

Advertisements

من ناحيته وصل منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس بعثة الإمارات في هذا الحدث، والتقى طارق البحري حيث اطمأن منه على سير كل الأحداث، وأكد الظاهري أن جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو دخلت في مرحلة جديدة اعتباراً من الموسم الجاري، حيث إنها باتت تركز على المستوى الفني العالي، وتنتقي من يشارك بها من اللاعبين واللاعبات المميزين والمصنفين حول العالم، ومن هنا أصبحت تعتني بالنوعية أكثر من اهتمامها بالأعداد، ومن هذا المنطلق تم إلغاء منافسات الحزام الأبيض في كل الفئات وهم المبتدئون، كما تم إلغاء منافسات الأساتذة 3 و 4 التي تقل فيها الإثارة، ما يعد تطوراً نوعياً مطلوباً للبطولة بعد أن صنعت لنفسها اسماً كبيراً على المستوى الدولي في السنوات الأربع الماضية.

وقال الظاهري: جوائز البطولة كبيرة وهي تبلغ 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة من الفئات المشاركة، وتزداد قيمتها أيضاً لأنها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 200 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، فضلاً عن أنها تحظى باهتمام إعلامي كبير على كافة المستويات وأصبح يتابعها مئات الآلاف حول العالم.

وتابع الظاهري: البطولة ستحظى بحضور رفيع المستوى هذا العام تتقدمه يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، وهي التي سبق لها أن حضرت النسخة الثالثة من هذه البطولة في العام قبل الماضي.