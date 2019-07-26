الظفرة يلتقي عجمان اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة عن برنامج مباريات الفريق الأول الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في ألمانيا، استعداداً للموسم الجديد. ويستهل «الفارس» مبارياته الودية اليوم بلقاء عجمان اليوم الجمعة. ويخوض وديتين أمام فرق محلية ألمانية قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام النصر دبي ال 8 من أغسطس / آب المقبل، على أن يعود في ال 9 من الشهر نفسه إلى الدولة لاستكمال استعداداته في أبوظبي.

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