ليكو: لا أتعامل مع «الكذابين» ومروجي الشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، عن سعادته بأداء لاعبي فريقه، في أول مباراة ودية بالمعسكر الخارجي أمام فريق سيلجي السلوفيني، مؤكداً: «النتائج في مثل هذه المباريات ليست مهمة، ولكنها في نفس الوقت تعكس رغبة وجدية اللاعبين في تحقيق النتائج القوية، سواء كانت مباراة رسمية أو ودية، أو حتى حصة تدريبية، وفي اعتقادي أن الجميع نجحوا في التطبيق الجيد للتمارين التي خضعوا لها في الفترة الماضية خلال المباراة».

وأكمل: انضم الدوليون إلى معسكر الفريق قبل 24 ساعة من أول مباراة ودية للفريق، كما تعلمون، لذلك حرصنا على استدعاء ستة لاعبين من الرديف للمشاركة في مواجهة يوم أمس، ودفعنا بهم في شوط اللعب الثاني، وقد كنت سعيداً بالمستوى الذي ظهروا به خلال ال45 دقيقة، ومن أسباب تنظيم مثل تلك المباريات الودية الوقوف على إمكانيات جميع العناصر التي من الممكن الاستعانة بهم خلال تحدياتنا في الموسم الجديد، الأمر الذي يعتبر مهماً جداً للفريق وللنادي في المستقبل.

ورداً على سؤال عن صحة التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام على لسانه حول عدم رغبته في عودة اللاعب عمر عبدالرحمن لصفوف الفريق، قال: «بطبيعتي لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب، وأحرص دائماً على التجاوب مع أسئلة الإعلاميين، غير أنني أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات، لأنه تصرف غير أخلاقي، ويُفقد المؤسسة مصداقيتها، وللأسف، لا أستطيع القراءة باللغة العربية في الوقت الحالي».

وزاد: «اللاعب عمر عبدالرحمن يمتلك إمكانيات فنية عالية، وشخصياً لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول عودته إلى قائمة الفريق ولا عن مدى جاهزيته، والعين يمتلك قنواته الإعلامية الرسمية التي ترافق الفريق في كل مكان من أجل نقل الحقائق بشفافية ومصداقية للمهتمين بأخبار هذا النادي الكبير».