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لا يوجد تواطؤ في قضية الغمزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قبلت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، استئناف نادي الإمارات في قضية «الغمزة»، بين لاعبين من شباب الأهلي والفجيرة في الدوري شكلاً، ورفضته مضموناً.

وأكدت الاستئناف أنه لا وجود لتواطؤ بين لاعب الفجيرة جابريال، وحارس شباب الأهلي ماجد ناصر، خلال تنفيذ ركلة الجزاء في المباراة التي انتهت بفوز الفجيرة، وهبوط الإمارات للدرجة الأولى.

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