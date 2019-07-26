الفجيرة يكسب إف كي التشيكي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
يواصل فريق الفجيرة استعداداته بقوة للموسم الجديد عبر معسكره التدريبي في التشيك يستمر حتى التاسع من أغسطس/ آب المقبل، حيث خاض الفريق أولى مبارياته الودية، أمس الأول، أمام فريق إف كي زويزاني التشيكي، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وكسبها «الذئاب» بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما كل من ناصر خاطر ووليد المسماري، بعد أن قدم أبناء الفجيرة عرضاً قوياً، ومن المقرر أن يؤدى الفريق تجربته الثانية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري سعياً لتحقيق أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل الانخراط في استحقاقات الموسم الكروي التي يستهلها الفجيرة بلقاء فريق الوحدة ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.
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