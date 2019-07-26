شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء والكهرباء في نهائي الكأس اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تقام مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس العراق بلقاء فريق الزوراء وفريق الكهرباء. وستكون المباراة مهمة وخاضعة لكل التوقعات مع وجود ميل بسيط لكفة الزوراء بسبب خبرته وتاريخه العريق في هذا البطولة التي حصل على لقبها 14 مرة، بينما الكهرباء يلعب لأول مرة في تاريخه المباراة النهائية في البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء والكهرباء في نهائي الكأس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.