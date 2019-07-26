«الشارقة الرياضي» يزور «السيارات القديمة» وميدان الذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال، أمين عام المجلس، نادي الشارقة للسيارات القديمة. وعرض عيسى هلال خلال اللقاء، الرؤية المستقبلية لمجلس الشارقة الرياضي، داعياً إدارة النادي إلى مواءمة خطته المستقبلية معها.

كما زار وفد المجلس برئاسة عيسى هلال وعضوية نبيل عاشور، وسعيد العاجل، ومحمد الحمادي، ميدان الذيد لسباقات الهجن الذي يحتضن أقوى السباقات على مدار العام، للوقوف على سير العمل فيه وتطويره والارتقاء به.

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وكان في استقبال الوفد مطر علي بن هويدن، رئيس اللجنة الدائمة لسباقات الهجن في الشارقة، ومحمد علي سيف الخاصوني، ومطر محمد عبدالله محيان، وسعيد راشد بن دغيش الكتبي، وقد وقف المجلس على البرامج المختلفة من المهرجانات والمشاركات في المناسبات. وأطلع مطر بن هويدن، المجلس الرياضي على أهمية تطوير ميدان الذيد، الذي يعد من أعرق الميادين في الدولة والتي يرتادها ملاك الهجن بصورة كبيرة طوال الموسم من شتى إمارات الدولة، بجانب مواطني المنطقة. وقد طرحت اللجنة إقامة ميدان لأربعة كيلومترات، كي يخفف الضغط عن الميدان الرئيسي، كما أكد مطر بن هويدن، أهمية إضاءة الميدان وتوفير سيارات للجنة الميدان.

من جهة أخرى، ترأس الدكتور علي أحمد أبوالزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، الاجتماع الأول للمجلس.وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، بتعيين محمد بطي الهاجري نائباً للرئيس، وأحمد سيف بن حنظل رئيساً للجنة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد محمد السوقي رئيساً للجنة الشؤون الفنية والتخصصية، وعبدالله حسين آل علي رئيساً للجنة شؤون العلاقات العامة والإعلام وإسعاد المتعاملين، وفيصل جمعة الحوسني رئيساً للجنة شؤون التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.

وناقش المجلس بحضور سعيد محمد بن عاشور، مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، أبرز التحديات التي تواجه سير عمل النادي، بهدف تحديد المشاريع المستقبلية المناسبة.