«دبي ستارز» يستضيف «ستار»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتضن مجمع دبي ستارز الرياضي تدريبات أكاديمية ستار لكرة القدم، الذي وضع ثقته بالمجمع؛ لما يوفره من مرافق رياضية داخلية مكيفة تساعد الأندية والأكاديميات الرياضية على ممارسة أنشطتها في أجواء آمنة وصحية واحترافية. وتعد أكاديمية ستار لكرة القدم التي تتخذ من الشارقة مقراً لها واحدة من المدارس الرائدة لكرة القدم في دولة الإمارات، وجميع المدربين يمتلكون رخصاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وللحصص التدريبية في الأكاديمية هنالك برنامج فريد من نوعه يشتمل على أول نظام تدريبي إلكتروني من أكاديمية يشعر الأطفال والآباء والأمهات بالسعادة.

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