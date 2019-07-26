شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بأصعب وأطول موسم كروي في التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توّج فريق الأهلي بدرع الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة ال 41 في تاريخه بعد الفوز على «المقاولون العرب» بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب في الجولة ال 33 للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، ليحسم لقب الدوري دون الانتظار لمباراة الأهلي والزمالك يوم بعد غد الأحد في ختام بطولة الدوري.. وسجل ثلاثية الأهلي علي معلول وحسين الشحات (هدفان)، وسجل سيف الجزيري هدف «المقاولون».

احتفل لاعبو الأهلي عقب الفوز بالدرع على الرغم من فوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت، وشهدت غرفة ملابس لاعبي الأحمر وصلات من الرقص والغناء بين اللاعبين والجهاز الفني ابتهاجاً بالتتويج في نهاية أطول موسم كروي في تاريخ الكرة المصرية.

كما كان طعم الدوري لذيذاً بالنسبة للأهلاوية، ولا سيما أن «الأحمر» واجه مصاعب عدة هذا الموسم، وفقد الكثير من النقاط، كما أن الزمالك ابتعد بفارق كبير في بعض المراحل، لكن الأهلي عرف كيف يعود في الوقت المناسب، مستغلاً تخبطات ومشاكل منافسه التقليدي، ليصعد لمنصة التتويج للمرة ال 41 في تاريخه، والمفارقة أن الكابتن حسام عاشور أحرز 12 لقب دوري، وهو نفس رصيد الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأكثر من تعرض للسخرية من جمهور الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور خلال فترة صدارة الفريق الأبيض: «هذا ألذ دوري، تتويجنا كان صعباً للغاية، وواجهنا تحديات كبيرة، وتحملنا ما لم يتحمله بشر من نقد وتجاوزات، ومنذ 6 أشهر كنا نواجه مصر المقاصة، وكنا نمتلك 27 نقطة، والزمالك 41 نقطة، ومع كل ذلك تصدرنا بعد ذلك، وفزنا بالدوري وذلك يدل على شخصية الأهلي».

وتابع: «توقعت الفوز بالدوري في ال 24 من يناير / كانون الثاني الماضي، وكنا متخلفين عن المتصدر حينها ب 14 نقطة، لكن بالعزيمة والإصرار حققنا ألذ دوري في تاريخنا».

وعلق سيد: «خدنا ألذ دوري يا بيه»، رداً على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي كان يؤكد أن الدوري للزمالك.

وقال سيد عبد الحفيظ: «لا أحزن من الانتقادات، ومسامح كل من انتقدني».

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وكانت الفرحة كبيرة بالنسبة للجماهير،إذ تجمعت أعداد كبيرة من مشجعي الأهلي أمام مقر النادي بالجزيرة، وهتفوا للاعبين والجهاز الفني بعد حسم الدرع، ووزع مجلس الإدارة كميات كبيرة من الحلوى والشوكولاته على الأعضاء والمشجعين احتفالاً بالفوز الكبير والتتويج.

بطولة مهمة

من جانبه، قال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب التتويج: «بطولة مهمة للغاية، والفريق مر بلحظات صعبة ونستحق اللقب، رسالتي للجماهير بأن يحتفلوا ويستمتعوا بهذه اللحظات.. فعندما وصلت كان الفارق مع المتصدر وقتها 17 نقطة، وعملنا بشكل جيد فكان لدينا هدف محدد، والوضع كان صعباً وفي النهاية لا بد من الاستمرار في العمل والتطلع إلى بطولات أخرى وفي الوقت نفسه سنفرح بإنجازنا».

وتابع لاسارتي: «البطولات لا تأتي بالأسماء فقط لكن بالعمل الجاد»، مؤكداً أنه في الأهلي يعمل دائماً على مواصلة الانتصارات.

وأكد لاسارتي أن عقده مع الأهلي مستمر، وأنه لا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه سيجتمع مع إدارة النادي لتحديد الصفقات الجديدة.

في السياق ذاته، قررت إدارة الأهلي صرف المكافأة المتراكمة للاعبي الفريق الأول عقب الفوز ببطولة الدوري الممتاز.. وكان الجهاز الفني قرر صرف مكافأة الفوز بشكل فوري ونقداً عقب انتهاء كل مباراة، من خلال دفع 20 ألف جنيه لكل لاعب، على أن يجري ترحيل الحصول على ال 20 ألفاً الأخرى حتى نهاية بطولة الدوري العام، بشرط حصد الفريق لبطولة الدوري العام، وذلك عن كل المباريات التي تلت إصدار القرار، وعددها 5 مباريات.. ومن المقرر أن يحصل أكثر لاعب في نسبة المشاركة على 190 ألف جنيه كحد أقصى، وهي مكافأة الفوز بالدوري.

من ناحية أخرى، يقيم اتحاد الكرة احتفالية خاصة لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي عقب مباراة القمة مع الزمالك المحدد لها يوم الأحد المقبل.. ورفض اتحاد الكرة تسليم درع الدوري للنادي الأهلي أمام الزمالك ببرج العرب الأحد المقبل، مفضلاً إقامة احتفالية بأحد الفنادق لتسليم درع الدوري للأهلي، بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

كما سيوزع اتحاد الكرة خلال الاحتفالية جوائز أفضل لاعب، وأفضل مدير فني، وأفضل لاعب صاعد، وهداف الدوري، وأفضل حكم، وأفضل أخلاق.