شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى : الاهلى فاز فى بعض المباريات بأخطاء تحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى أن الفريق الأحمر تمكن من الفوز فى بعض مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بأخطاء تحكمية و ليس بتحيز الحكام لطرف ضد طرف أخر .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة أنه يوجد من يتربص بالفريق الاحمر خلال الموسم منذ البداية و هذا الأمر ظهر فى تصريحات كثير من المسئولين فى الأندية المنافسة .

وأشار عدلى القيعى أن فريق الاهلى تعرض إلى كثير من الأزمات خلال الموسم من إصابات و إيقافات و بعض الأمور التحكمية مثل مباراة الانتاج الحربى و لكن تمكن من التغلب على جميع هذه الأمور وحصد اللقب عن جدارة وإستحقاق.

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توج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب ليحصد الدوري رقم 41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.

وقرر مسئولو الاهلي إقامة حفل تكريم كبير للأهلي خلال الفترة المقبلة تكريماً للاعبين بعد حصد اللقب رغم الظروف الصعبة التى مر بها الفريق هذا الموسم. يذكر أن الاهلي سيواجه الزمالك الأحد المقبل في برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.