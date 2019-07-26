شاهد احتفال نجوم الأهلى برقصة بلدى بعد التتويج بالدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحقق الاهلي بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب للمرة الـ41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي. وقرر مسئولو الاهلي إقامة حفل تكريم كبير للأهلي خلال الفترة المقبلة بعد حصد اللقب رغم الظروف الصعبة التى مر بها الفريق هذا الموسم. يذكر أن الاهلي سيواجه الزمالك الأحد المقبل في برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.

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