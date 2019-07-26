شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اليد يهدي التأهل لنصف نهائي المونديال للراحل جمال شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب لكرة اليد التأهل لنصف نهائي المونديال، لروح الراحل جمال شمس أسطورة التدريب في كرة اليد المصرية، حيث يتزامن الفوز على النرويج بنتيجة ٢٩-٢٧ والتأهل للدور قبل النهائي مع الذكرى الثالثة لرحيل المدرب القدير الذي وافته المنية 25 يوليو 2016.

وأكد محروس أنه يستلهم روح جمال شمس في البطولة الحالية والجيل الذهبي الذي قاده شمس للتتويج ببطولة العالم للشباب عام ١٩٩٣ في مصر، وأنه فخور بأن يكون تلميذا نجيبا في مدرسة المدرب الراحل، متنيا أن يسير على خطاه ويتوج المنتخب بكأس العالم.

Advertisements

وأشاد محروس بالمستوى والأداء المميز الذي ظهر به لاعبو المنتخب في مباراة النرويج والتي شهدت فترات عصيبة تمكن خلالها اللاعبون من تنفيذ التعليمات الفنية بشكل دقيق، الأمر الذي ساهم في تحويل التأخر إلى فوز بفارق هدفين في نهاية اللقاء.

وأشار محروس إلى أن مواجهة فرنسا مساء السبت في نصف النهائي يختلف عن مواجهتها في دور المجموعات، إلا أنه يثق تماما في لاعبيه وقدرتهم على تكرار الفوز بعدما فاز "الفراعنة" في مباراة الدور الأول ٣٧-٣٢.

وتوجه محروس بالشكر لمجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر على وقوفهم دائما بجانب منتخب الشباب وحرصهم على تحقيق إنجاز يضاف لكرة اليد المصرية.