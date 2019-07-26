حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بكأس العالم بإسبانيا. شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال منتخب شباب اليد يواجه فرنسا في قبل نهائي المونديال السبت شهاب عبد الله أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج بمونديال شباب اليد رسمياً.. أفيس البرتغالى يعلن ضم كهربا لمدة موسمين "فيديو وصور" اتحاد الكرة: إلغاء قرار لاعبى شمال أفريقيا وتقليص الأجانب الموسم بعد المقبل اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حداً أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد Advertisements اتحاد الكرة يطالب الأندية بـ300 ألف جنيه مستحقات الحكام و المنشطات الصحافة العالمية تكشف الصراع الأوروبي علي محمد الشناوي حارس الاهلي رسميًا.. عماد السيد يوقع للاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم مليون جنيه تفصل الزمالك عن إعلان ضم حارس بتروجت

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