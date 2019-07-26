شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف سر فوز الأهلى بالدورى والأغنية المحفزة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز ببطولة الدوري جاء عن استحقاق بعد العمل الشاق للجميع داخل النادي بداية من مجلس إدارة النادي مروراً باللاعبين و الجهاز الفني.

وعلق عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي عن الفوز بالدوري،"هو دا الأهلي ودا الطبيعي" وهو التتويج ببطولة الدورى و أي بطولة نشارك فيها نعمل على الفوز بها لا غير.

أضاف مدير الكرة أن أغنية " كده كده ياحبايب الدوري فى الجزيرة " وراء تحفيز اللاعبين فى المباريات الأخيرة بالفوز بالدوري رغم فارق النقاط الكبير مع الزمالك وقتها ، مؤكداً لاعبى الأهلي دائماً على قدر المسئولية.

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تطرق عبد الحفيظ إلى أن الموسم الحالي تعرض فيه الفريق لظروف صعبة بعد الإصابات التى ضربته والتى وصلت إلى أكثر من 17 إصابة وهو رقم قياسي.. ولكن الحمد لله نجحنا فى تخطي ذلك و تحقيق بطولة الدوري.

أشار عبد الحفيظ أن تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدوري كان بمثابة " البشاير" التى حفزتنا وقتها لتحقيق اللقب و أن المنافس سيفقد مزيد من النقاط بعدها وهو ما حدث بالفعل ، ولكننا كنا نلعب مبارياتنا للفوز والحمد لله توجنا بالدوري رقم 41 فى مشوار الدوري.

أكد عبد الحفيظ، أن مباراة القمة أمام الزمالك ستكون هامة و سنلعب للفوز فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل.